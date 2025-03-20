20 марта 2025, 11:40
Мужчина пострадал в дорожной аварии в Петрозаводске
Два автомобиля столкнулись на Университетской улице в карельской столице
Фото ГАИ
Днем 19 марта в Петрозаводске произошла дорожная авария на Древлянке. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, ДТП произошло в 15:32 на улице Университетской. 40-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Mercedes.
В результате столкновения телесные повреждения получил 39-летний водитель автомобиля Mercedes. Обстоятельства происшествия установят сотрудники компетентных органов.