Человек погиб на пожаре в Карелии

Сегодня вечером в Пудоже произошел пожар, на котором погиб человек. Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, сигнал о возгорании в одной из квартир 18-квартирного жилого дома поступил на пульт дежурного в 18:42. На место выехал дежурный караул пожарной части №50.

Пожарные получили информацию о том, что в горящей квартире находится один из жильцов. Спасти человека не удалось. При тушении был найден его труп.

Обстоятельства огненного происшествия выясняются.