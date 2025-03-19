Для обвиняемого в убийстве бывшей жены попросили почти 16 лет колонии

Обвиняемого в убийстве бывшей жены в офисе на глазах у коллег просят отправить в колонию строгого режима.

19 марта в Петрозаводском городском суде завершилось судебное следствие по громкому уголовному делу, возбужденному в отношении Александра Елина. Его обвиняют в похищении бывшей супруги с применением насилия и ее убийстве из ревности. Кровавая расправа произошла 4 июля 2024 года в офисе на проезде Автолюбителей в Петрозаводске. Обвиняемый более 30 раз ударил женщину ножом. Она умерла на руках коллег.

В суде начались прения сторон. Заместитель прокурора Карелии Николай Осипов посчитал вину Елина доказанной. Гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Петрозаводск говорит» ранее рассказывал подробности шокирующих событий.