19 марта 2025, 15:49
Пешеход госпитализирован после наезда грузовика в центре Петрозаводска
Автомобиль сбил пенсионера на тротуаре на проспекте Ленина
Фото ГАИ
Сегодня днем в центре Петрозаводска произошла дорожная авария с участием пешехода. Пострадал пожилой человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, ДТП случилось в 12:20 у дома №37 по проспекту Ленина. 39-летний водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 73-летнего пешехода, который шел по тротуару.
В результате аварии пострадавший горожанин получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.