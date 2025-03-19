Пешеход госпитализирован после наезда грузовика в центре Петрозаводска

Сегодня днем в центре Петрозаводска произошла дорожная авария с участием пешехода. Пострадал пожилой человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, ДТП случилось в 12:20 у дома №37 по проспекту Ленина. 39-летний водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 73-летнего пешехода, который шел по тротуару.

В результате аварии пострадавший горожанин получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.