Выбор редакции: полицейская погоня, каток в парке и новая электричка

Участники общественных слушаний, состоявшихся в администрации Прионежья и касающихся жилого массива Ринда, единодушно высказались против индустрии туризма.

«Заложники» собственного дома. Козырек рухнул и подпер дверь, что жильцы дома на улице Правды не сразу смогли выйти. После обрушения конструкции пропало и электричество.

С жертвой льда в Петрозаводске простятся в эту субботу. Жизнь 55-летнего бухгалтера-кассира и библиотекаря Ларисы Иконниковой трагически оборвалась вечером 14 января.

Пожар бушевал под Петрозаводском. Спасателям удалось отстоять жилой дом в Шуе. Обошлось без пострадавших.

Новая городская электричка проедет Петрозаводск за 50 минут, а проезд будет стоить примерно 37 рублей. Стоимость еще должно определить профильное министерство.

Новый автобус хотят запустить в марте в Петрозаводске, перевозчик будет работать на регулируемом тарифе.

Гору Паасо включили в список антистресс-локаций «Яндекс Путешествия». Люди могут крикнуть на всю Сортавалу, встретить восход, проводить закат, понаблюдать за проездом ретропоезда. На горе можно отдохнуть и подумать о мечтах и планах, загадать желание.

36-летнему мужчине грозит до 20 лет по статье о террористическом акте. Поджог военного комиссариата Суоярвского округа был совершен весной 2024 года. По версии следователей, мужчина изготовил самодельные зажигательные устройства, которые затем использовал.

На Онежском озере катка в этом году не будет, но лед зальют в Губернаторском парке. Локация получила название – каток «Победы».

Нарушителя преследовала полиция, пришлось стрелять по колесам лихача. Когда машина остановилась, водитель пытался сбежать. Не вышло.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.