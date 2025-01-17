Стало известно, сколько будет стоить проезд в наземном «метро»

Названа цена на проезд в наземном «метро» в Петрозаводске. Правда, это пока лишь предварительная цена. Стоимость еще должно определить профильное министерство.

По аналогии с уже существующим маршрутом от железнодорожного вокзала до станции Онежский разъезд примерная цена составляет 37 рублей, сообщили в паблике «Объясняем. Республика Карелия».

В составе электрички будет четыре вагона, два из которых – для пассажиров, а всего посадочных мест 384. Электричка будет ездить четыре раза в сутки – утром, до обеда и дважды вечером. На преодоление всего города уйдет 50 минут.

Как мы сообщали ранее, на маршруте определены тринадцать потенциальных станций. Из них три — Онежский разъезд, Голиковка и Томицы — уже действуют. Для остальных нужно построить платформы и благоустроить подходные пути.

Для запуска городской электрички выделено 200 миллионов рублей из резервного фонда. Деньги также пойдут на новые автобусы для муниципальных маршрутов. // фото freepik.com