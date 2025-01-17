Новый автобус хотят запустить в марте

Новый социальный маршрут №31 будет проходить от Тепличного через Первомайский, Октябрьский районы, Центр и Кукковку. Об этом сообщила сити-менеджер Инна Колыхматова.

Маршрут хотят запустить по регулируемому тарифу. Это означает, что мэрия будет контролировать перевозчика, следить за расписанием, также перевозчик не будет необоснованно повышать цены на проездные билеты.

Пока же в мэрии Петрозаводска готовят документы по запуску нового маршрута. Автобус планируют запустить в марте. // фото «Петрозаводск говорит»