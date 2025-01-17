Ряд радиостанций замолчит в Петрозаводске

В Петрозаводске 20 января замолчат некоторые радиостанции. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр Карелии.

Так, с 8 до 13 часов не будут работать станции «Русское радио» и «Дорожное радио». Это связано с проведением профилактических работ.

Также с 8 до 17 часов прервется эфир станций «Радио России» и «Маяк». Отключение их вещания совпадет с профилактикой на эфирных телеканалах. // Фото: unsplash.com / Jonathan Gallegos