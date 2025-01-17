Завод по производству продуктов строят в Карелии

Компания «Биомедицинские инновационные технологии» продолжает реализацию крупного инвестпроекта по строительству завода в Янишполе. На новой производственной площадке планируют выпускать спортивное и детское питание, БАДы, косметику с добавлением водорослей Белого моря. Ход строительства проверил во время рабочей поездки в Кондопожский район Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– Мы находимся на пороге создания еще одной отрасли – это переработка диких водорослей. В Карелии добывается сегодня чуть более тысячи тонн в год. В основном — фукус, он уникален по своему химическому составу. Но мы можем добывать значительно больше. Новый завод будет перерабатывать 500 тонн водорослей в год. Появятся и сопутствующие предприятия. Например, по производству упаковки. Это будет значимая составляющая экономики Карелии,

- отметил Глава республики.

Сейчас на строительной площадке завершают устройство каркасов будущих цехов. Почти готово здание склада, скоро его подключат к теплосетям. Приобретено производственное оборудование.

– Идем с опережением графика. В конце второго квартала рассчитываем сдать завод в эксплуатацию, – рассказал собственник компании Анатолий Хитров. – Планируем открыть здесь порядка 100 рабочих мест. Мы договорились с ПетрГУ, создадим на базе вуза профильную кафедру для подготовки технологов. Молодых ребят, желающих развивать себя в биотехнологиях, с удовольствием обучим. Через два года выпустим первых специалистов, часть из них трудоустроим на завод. Конечно, будем активно приглашать на работу и местное население.

Инвестор отметил, что открытию такого производства в Карелии способствовала заинтересованность руководства республики в привлечении крупного бизнеса. Здание завода строится по концессионному соглашению. Это значит, что собственность на объекты недвижимости будет принадлежать республике. Инвестор получает право аренды на длительный срок в обмен на обязательства по софинансированию проекта, внедрению инноваций и запуску производства.

При содействии Правительства Карелии был подобран земельный участок, выполнены проектные работы, достигнуты договоренности о подключении объекта к инженерным сетям. В этом году предприятие планирует получить статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития в Кондопожском районе.

– В Карелии мы увидели уникальный кейс для всей нашей страны. С полной отдачей отработаем: создадим здесь центр компетенций федерального масштаба по переработке продуктов из морских водорослей, которой занимаемся профессионально уже 20 лет,

– заключил руководитель компании.

Добавим, что компания «Биомедицинские инновационные технологии» занимается промыслом водорослей Белого моря на севере Карелии. У предприятия есть свое производство в Тверской области. Чтобы снизить издержки на логистику и расширить ассортимент продукции, после запуска нового завода часть производства планируют переместить в Карелию. // Фото: gov.karelia.ru