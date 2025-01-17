17 января 2025, 18:33
Общество

Подорожает проезд в пригородных автобусах из Петрозаводска

Цены на автобусные перевозки вырастут с 1 февраля

С 1 февраля вырастет стоимость проезда в пригородных автобусах из Петрозаводска. Об этом сообщили в ГУП РК «Карелавтотранс».

Согласно представленным таблицам, цены на билеты поднимаются по всем пригородным направлениям, на которых работают автобусы автовокзала карельской столицы.

Повышение цен на проезд на предприятии никак не обосновали. // Фото: freepik.com / wirestock

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Метки: 
Петрозаводск
Карелавтотранс
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