Подорожает проезд в пригородных автобусах из Петрозаводска

С 1 февраля вырастет стоимость проезда в пригородных автобусах из Петрозаводска. Об этом сообщили в ГУП РК «Карелавтотранс».

Согласно представленным таблицам, цены на билеты поднимаются по всем пригородным направлениям, на которых работают автобусы автовокзала карельской столицы.

Повышение цен на проезд на предприятии никак не обосновали. // Фото: freepik.com / wirestock