Выбор редакции: нарушения в кафе и пир волков

Всего 250 собак и кошек смогут стерилизовать в Карелии на средства президентского гранта.

Кучи убранного снега выросли почти с дом, горожане опасаются, что с приходом тепла дома может «смыть».

Десять случаев гриппа зарегистрировали в Карелии за прошедшую неделю.

Проблема задержки проведения курсов химиотерапии остается. Пациенты обеспокоены, что вместо февраля их записывают только на вторую половину марта. В минздраве региона говорят – все врачи на месте.

В кафе на Древлянке выявили серьезные нарушения. Проверку провели после жалобы одного из посетителей.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям жителей Сегежского округа, связанным с отсутствием автобуса.

Волки съели собаку в карельском поселке.

Как изменились пенсии в Карелии после индексации.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.