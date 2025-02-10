В 22 школах Карелии классы закрыли на карантин из-за ОРВИ

О ситуации с ОРВИ и гриппом в Карелии за последнюю неделю рассказали в Роспотребнадзоре. Десять случаев гриппа зарегистрировали в республике за прошедшую неделю.

В Карелии подтверждено 35 случаев коронавируса и 5640 случаев ОРВИ и гриппа за период с 3 по 9 февраля. При этом уровень заболеваемости среди населения остается ниже эпидемического порога на 59%. В Петрозаводске за неделю отмечено 2842 случаев заболевания, показатель также не превышает эпидпорог.

В школах и детских садах между тем болеют. Так, в 22 школах Карелии приостановлена учебная деятельность 39 классов, а также четырех групп в четырех дошкольных учреждениях.

Среди вирусов, гуляющих по республике, выявили риновирусы, бокавирусы, парагрипп, сезонный коронавирус, COVID-19 и грипп В. // фото freepik.com