Россиянкам дали совет, как сохранить кожу красивой в холодное время

Из-за пересушенного воздуха и холода у многих людей начинает шелушиться кожа на лице, руках, открытых частях тела и даже на коленях и голове. Причиной шелушения может быть недостаток витаминов А и Е, они отвечают за увлажненность и упругость.

Недостаток жирорастворимых витаминов приводит к сухости, раздражению и ухудшению состояния кожи. По словам врача Веры Сережиной, важно восполнять недостаток витаминов изнутри, но и использовать специальный крем, обогащенный жирорастворимыми витаминами. Такие средства для ухода помогают быстро устранить шелушение и микротрещинки. Крем нужно наносить на кожу за полчаса до выхода на улицу, средство создаст защитный барьер и защитит от пересушивания. По возвращению домой врач рекомендует умыться и нанести питательный крем на лицо и руки.

Если шелушение появилось на закрытых участках тела, то стоит сдать анализы для проверки уровня витаминов.

«Особенно осторожными с жирорастворимыми витаминами должны быть женщины, так как их чрезмерное употребление может привести к гипервитаминозу, который, в свою очередь, несет определенные риски, в том числе связанные с онкологическими заболеваниями», - предупредила в беседе с РИАМО врач.

Также на состояние кожи влияют цинк, железо, селен и йод. А на шелушение кожи на руках может указывать и грибковая инфекция. Для диагностики проблемы потребуется сдать анализы. // фото freepik.com / wayhomestudio