Еду в больницы Петрозаводска поставляет скандальная компания

Летом 2024 года в Петрозаводске открылся московский филиал комбината общественного питания ООО «Мед-Фуд», который является новым игроком на пищевом рынке Карелии. Компания больше полугода поставляет лечебное питание в местные больницы.

Недавно в редакцию «Петрозаводск говорит» поступило несколько негативных отзывов о качестве питания в тех больницах, которые обслуживает данный комбинат питания. А именно: Центр паллиативной медицинской помощи, Республиканский онкологический диспансер, Республиканский перинатальный центр им. Гуткина К.А.

Мы решили узнать подробнее об этой иногородней компании. Оказалось, что репутация ООО «Мед-Фуд» неоднозначна. В Новгородской области в отношении руководства компании «Мед-Фуд» расследовалось уголовное дело по факту картельного сговора, связанного с поставкой питания в медицинские учреждения региона. Родильный дом в Чите дважды обращался в УФАС Забайкалья с просьбой о включении компании «Мед-Фуд» в реестр недобросовестных поставщиков.

Сама компания позиционирует себя «крупнейшим на территории РФ поставщиком питания для лечебно-профилактических учреждений, социальных учреждений, школ и санаториев».

Бывшие сотрудники филиала в Петрозаводске рассказывают, что на предприятии систематически нарушались санитарные нормы, была нарушена логистика помещения.

Сотрудники, уволившиеся из петрозаводского филиала ООО «Мед-Фуд» считают, что подобной компании недопустимо доверять питание пациентов - это небезопасно. // фото: freepik.com