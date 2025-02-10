В Петрозаводске кучи убранного снега выросли почти с дом

За горами грязного снега на Перевалке, который убрали с проезжей части и обочины, скоро не будет видно жилых домов.

Собранный дорожниками снег уже почти подпер постройки людей и деревья. Горожане всерьез опасаются, что как только начнет теплеть, все эти кучи внушительных размеров будут таять, а вода потечет к ним под дома.

Своими опасениями с редакцией «Петрозаводск говорит» поделилась наша читательница Ирина. Женщина проживает в доме по улице Пархоменко. В минувшие выходные, 8-9 февраля, техника убирала снег с улицы Олнецкая. Его свалили возле автобусной остановки и дома №8 по Пархоменко.

«Наш дом стоит за этим домом, адрес ул. Пархоменко дом 6. Весной, когда все будет таять, представляете куда потекут эти «горы» снега? Конечно же, под наши дома»,

- рассказывает петрозаводчанка.

«Вопрос к нашей администрации - зачем так нужно было чистить снег? Неужели нельзя все это вывезти?» - обращается женщина к городским властям. // фото читательницы «Петрозаводск говорит»