Жители Карелии возмущены грабительскими счетами за электроэнергию

Текст: Елена Малишевская

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района, известные своей борьбой за дорогу, написали открытое письмо к властям против повышения тарифов на электроэнергию. Свое обращение они продублировали официальными заявлениями в приемные председателя правительства РФ Мишустина М.В., генерального прокурора РФ Краснова И.В., депутата Госдумы от РК Пивненко В.Н., Главы РК Парфенченкова А.О., председателя Совета Федерации Матвиенко В.И., руководителя Федеральной антимонопольной службы России Шаскольского М. А.

«Состоялось совещание Главы Республики Карелия по вопросам социально-экономического развития Лахденпохского района. Выслушав внимательно Виктора Викторовича Россыпнова, отчетливо поняла, что если мы смолчим и отпустим ситуацию с тарифами, беды не миновать»,

- написала в нашу редакцию одна из активисток поселка Тиурула Юлия Алиева.

Счет Юлии Алиевой за потребленную электроэнергию от поставщика «ТНС-Энерго-Карелия» за январь 2025 года составил 54 тысячи 842 рубля 05 копеек. Женщина подчеркивает, что нынешний январь был теплым, и энергии их семья потребила меньше, чем год назад. А платить придется в несколько раз больше.

«Я - рядовой потребитель энергоресурса, каких сотни в нашей местности, проживаю в негазифицированном поселке и вынуждена отапливать дом электричеством. Я не использую электричество в коммерческих целях, не занимаюсь майнингом. Использую электричество исключительно для элементарного жизнеобеспечения своей семьи. Однако моих ежемесячных доходов не хватит и на треть выставленного за январь счета»,

- отмечает Юлия Алиева.

Жители поселка Тиурула обращают внимание властей, что электричество - единственный источник организации жизнеобеспечения в их домах, как и на всей территории Приладожья. Возможности газификации поселений нет - поскольку национальный природный парк «Ладожские шхеры» не дал разрешения на проведение работ по укладке газопровода на своей территории, куда относятся и Тиурула, и остров Кильпола.

«В нарушение законодательства поставщик «ТНС-Энерго-Карелия» производил расчеты и взимал с владельцев плату за электроэнергию по тарифу «СЕЛО ГП» - то есть как с домов, оборудованных газовыми плитами. С января 2025 года ситуация резко усугубилась - наши дома обложили платой по самому суровому коммерческому тарифу. Обращаем внимание, что у Госкомитета по ценам и тарифам РК была возможность установить льготный (или сезонный) тариф для домов с электроотоплением, к коим мы относимся»,

- говорится в открытом письме.

Сразу после того, как жильцы индивидуальных домов получили январские счета от «ТНС-Энерго-Карелия», СМИ, соцсети и приемные руководителей республиканских ведомств, контролирующих ЖКХ, захлестнула волна петиций, гневных писем и заявлений. Региональные чиновники поспешили снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Так, глава Госкомитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович сделал заявление, что виновны сами граждане: «Поскольку владельцы домов с отоплением на электрокотлах не уведомили энергосбытовые компании о типе потребления энергии, то к ним применили самые строгие тарифы, как для домов с газом». Сейчас новый вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов пытается как-то вырулить из этой сложной ситуации.

«Компания «Энергокомфорт» по нашей повторной настоятельной рекомендации произведет корректировку счетов по домам с электроплитами и электрокотлами, которые ошибочно посчитаны, исходя из 1 диапазона до 1240 кВт (без электроплит и электрокотлов) или до 1920 (с электроплитами, но без котлов). По поручению Главы республики подготовлено обращение на федеральный уровень с вопросом о повышении для Карелии диапазонов. Ждем результат»,

— сообщил Россыпнов.

Жители поселка Тиурула отмечают, что ни Госкомитет по тарифам, ни республиканское министерство ЖКХ, ни РСО не провели должной разъяснительной работы с населением. Не было широких информационных кампаний, рассказа о новой методике расчета, а тем более о необходимости загодя предоставить какие-либо документы в энергосбытовую компанию. И только после волны возмущения граждан, получивших платежки за январь, чиновники начали давать оценку случившемуся.

«На сегодняшний день мы являемся заложниками ситуации, когда даже тотальная экономия энергоресурса и жизнь «при лучине» не освободит нас от оплаты счетов за электричество по коммерческому тарифу, что неизбежно повлечет рост задолженностей, ввергнет граждан в череду судебных разбирательств и усилит нагрузку на меры социальной поддержки со стороны государства. Мы рискуем оказаться за чертой бедности. Сейчас, по сути, у нас есть только два выхода: либо замерзать, либо брать кабальные потребительские кредиты для погашения платы за энергопотребление»,

- говорится в открытом обращении.

Авторы коллективного письма просят региональные и федеральные власти ввести мораторий на расчеты за электроэнергию по дифференцированным тарифам на территории Республики Карелия. И принять целый ряд решений. В частности, установить отдельный льготный тариф либо повышенный порог первого диапазона потребления электроэнергии для домовладений с электроотоплением и электрическими плитами на территориях, которые не имеют технической возможности использовать альтернативные источники теплоснабжения. Учесть в методике расчета льготного тарифа тот факт, что Карелия относится к районам Крайнего Севера и частично - к местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Органам местного самоуправления провести инвентаризацию жилого фонда и составить «дорожные карты» по источникам теплоснабжения во веренных им муниципальных образованиях. В особенности в тех сельских поселениях, где невозможна или в ближайшее время не предусмотрена газификация.

Тем временем депутаты Заксобрания от КПРФ подали заявку на согласование митинга в Петрозаводске «против повышения тарифов на электроэнергию, которое делает небогатых жителей Карелии нищими». Митинг планируется 21 февраля у «Молекулы» напротив Петрозаводского университета. Его проведение власти вряд ли согласуют. Но волну возмущений граждан уже трудно остановить. // Фото: паблик "Тиурула" в ВК.