Скандал с шаурмой: в Петрозаводске нашли кафе с грубыми нарушениями

В Петрозаводске сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения в заведении «Добрый сарацин», расположенном на Древлянке. По данным пресс-службы ведомства, проверка была инициирована после обращения местной жительницы, поступившего в январе этого года.

Женщина пожаловалась, что в кафе не соблюдаются санитарные нормы: сотрудники работали прямо в верхней одежде, помещение находилось в антисанитарном состоянии, а мясо имело странный вкус и признаки несвежести. После согласования с прокуратурой специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку.

Выяснилось, что помимо шаурмы в кафе продают самсу, пиццу, чебуреки и наггетсы. Однако обязательные документы на продукцию в федеральной системе «Меркурий» владелец не оформлял, хотя был зарегистрирован в системе «Цербер». Кроме того, мясо закупалось без ветеринарных документов — просто по чекам из обычного магазина. Также в кафе отсутствовала программа производственного контроля.

По итогам проверки владельца заведения планируют привлечь к административной ответственности.

Помимо нарушений, относящихся к компетенции Россельхознадзора, в кафе выявлены и другие проблемы. Так, в помещении не предусмотрен туалет для сотрудников и посетителей, кухня захламлена, правила хранения соусов нарушены, а торговая площадь превышает допустимые 12 квадратных метров, предусмотренные договором аренды. О данных фактах уже уведомлены Роспотребнадзор и мэрия Петрозаводска.

Стоит отметить, что это не первая проверка заведения. В 2023 и 2024 годах там уже фиксировали аналогичные нарушения, а владельцу неоднократно выдавали предостережения. // фото: pixabay.com