10 февраля 2025, 21:33
Общество

Россиян могут обязать маркировать отопительные батареи

Нововведение может вступить в силу с осени этого года

Минпромторг разработал законопроект, согласно которому россияне должны будут маркировать отопительные приборы в квартире.

Обязательно помечать нужно будет радиаторы центрального отопления и их секции, отопительные конвекторы, об этом сообщает Lenta.ru

Маркировка отопительных приборов позволит бороться с незаконным товарооборотом. Также Минпромторг отметил, что новый законопроект поспособствует эффективности проверок в этой области. 

С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 проходит добровольный эксперимент с маркировкой отопительных приборов. // фото: «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Россия
минпромторг
Минпромторг России
Минпромторг РФ
законопроект
отопление
батареи
маркировка
центральное отопление