10 февраля 2025, 21:33
Россиян могут обязать маркировать отопительные батареи
Нововведение может вступить в силу с осени этого года
Минпромторг разработал законопроект, согласно которому россияне должны будут маркировать отопительные приборы в квартире.
Обязательно помечать нужно будет радиаторы центрального отопления и их секции, отопительные конвекторы, об этом сообщает Lenta.ru.
Маркировка отопительных приборов позволит бороться с незаконным товарооборотом. Также Минпромторг отметил, что новый законопроект поспособствует эффективности проверок в этой области.
С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 проходит добровольный эксперимент с маркировкой отопительных приборов. // фото: «Петрозаводск говорит»