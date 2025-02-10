Россиян могут обязать маркировать отопительные батареи

Минпромторг разработал законопроект, согласно которому россияне должны будут маркировать отопительные приборы в квартире.

Обязательно помечать нужно будет радиаторы центрального отопления и их секции, отопительные конвекторы, об этом сообщает Lenta.ru.

Маркировка отопительных приборов позволит бороться с незаконным товарооборотом. Также Минпромторг отметил, что новый законопроект поспособствует эффективности проверок в этой области.

С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 проходит добровольный эксперимент с маркировкой отопительных приборов. // фото: «Петрозаводск говорит»