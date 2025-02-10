Подсчитано, сколько литров бензина могут купить в Карелии на зарплату

В Карелии на среднюю зарплату местные жители могут купить 1122 литров топлива марки АИ-92 в месяц. Такой расчет сделали аналитики РИА Новости, составив рейтинг российских регионов по доступности автомобильного топлива.

В этом рейтинге наша республика расположилась на 30-й строчке. Цена литра 92-го бензина в декабре 2024 года в Карелии составляла 56,07 рублей. За год ценник вырос на 10,3%. В январе 2024 года в аналогичном рейтинге Карелия занимала 27 место, тогда на среднюю зарплату можно было купить 1077 литров, а литр бензина в январе стоил 51,28.

Больше всего бензина на среднюю заплату могут купить в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, а меньше всего – жители Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Рейтинг составили на основе ранжирования субъектов по объему наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного региона на среднюю зарплату. Объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2024 года. // фото unsplash.com