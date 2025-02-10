Пенсионерам пришлось идти в прокуратуру, чтобы дорогу к их дому убрали

Дорогу к дому пожилых людей в Авдеевском поселении Пудожского района зимой никто не чистил и снег не вывозил. Люди обратились в прокуратуру за помощью.

Были установлены нарушения. Надзорный орган обратился в суд с требованием признать бездействие администрации поселения незаконным и обязать чиновников обеспечить надлежащее содержание проезда к дому пожилых людей.

Суд поддержал прокуратуру. Ведомство контролирует исполнение этого решения. // фото пресс-службы прокуратуры Карелии