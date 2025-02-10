10 февраля 2025, 19:51
Пенсионерам пришлось идти в прокуратуру, чтобы дорогу к их дому убрали
В Авдеевском поселении чиновников обязали убирать дорогу от снега
Дорогу к дому пожилых людей в Авдеевском поселении Пудожского района зимой никто не чистил и снег не вывозил. Люди обратились в прокуратуру за помощью.
Были установлены нарушения. Надзорный орган обратился в суд с требованием признать бездействие администрации поселения незаконным и обязать чиновников обеспечить надлежащее содержание проезда к дому пожилых людей.
Суд поддержал прокуратуру. Ведомство контролирует исполнение этого решения. // фото пресс-службы прокуратуры Карелии