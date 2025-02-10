Собак и кошек стерилизуют в Карелии на деньги президентского гранта

Всего 250 собак и кошек смогут стерилизовать в Карелии на средства президентского гранта. Первый петрозаводский общественный приют проводит бесплатную и льготную стерилизацию в рамках проекта «Больше не бездомные».

По словам руководителя приюта Владимира Рыбалко, запланированный объем гранта относительно невелик по сравнению с предыдущими проектами.

Общественники постараются использовать средства как можно более эффективно, например, предоставляя помощь в тех местах, где стерилизация затруднена. В планах стерилизовать около 150 кошек и 100 собак.

Так, в прионежском поселке Ладва ветеринары стерилизовали 13 кошек и котов и пять собак (все суки).

К работе привлекают активистов, которые лучше знают «болевые точки» своих населенных пунктов, а также знают, кому требуется помощь, могут рассказать о плюсах стерилизации и рассказать об акции. // фото unsplash.com