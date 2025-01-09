Выбор редакции: льготы вернули, последствия снегопада устраняют

Субсидирование льготного питания детей в школах продолжат, условия будут такими же, как и в прошлом году.

Не все жильцы дома №19 по улице Луначарского, где произошел взрыв, смогли вернуться сегодня в свои квартиры. Первый и второй подъезды пока закрыты.

Петрозаводчане пожаловались на сильно зауженные после снегопада дороги, мэр Инна Колыхматова заявила, что основные магистрали почистили.

Синоптики предсказали раннюю весну в Карелии, март будет теплее обычного, считают они.

Спасатели эвакуировали четырех человек со льда Онежского озера. Аэролодка с людьми на борту сломалась в районе Великих остров в Кондопожском районе.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром. // фото: «Петрозаводск говорит»