09 января 2025, 18:24
Происшествия

Не все жильцы дома на Луначарского смогли вернуться в свои квартиры

Два подъезда дома, в котором произошел взрыв бытового газа, пока закрыты

 

 

Не все жильцы дома №19 по улице Луначарского смогли вернуться сегодня в свои квартиры. Первый и второй подъезды пока закрыты. Горожане приходят, чтобы покормить животных, и уходят в к родственникам или в пункты временного проживания.

В третьем и четвертом подъездах подключили газ и электричество. Жильцы этой половины дома могут вернуться к обычной жизни. Уже завтра обследование дома после взрыва начнут проводить специалисты из Москвы. Они уже выехали в Петрозаводск и везут с собой специальный комплекс "Струна", который позволит сделать техническую экспертизу.

Пострадавших в результате взрыва четверо. Одного мужчину с сильными ожогами сегодня транспортировали в Петербург.

Наша съемочная группа побывала на месте происшествия, пообщалась с жильцами и очевидцами. Подробности в сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс". 

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