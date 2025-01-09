Бесплатное питание детей-льготников в школах вернули

Министерство социальной защиты Карелии сообщает о продолжении субсидирования в 2025 году органов местного самоуправления на организацию питания детей льготных категорий. Порядок такой же, как в 2024 году, отметили в ведомстве.

В рамках ведомственной программы «Адресная социальная помощь на 2025 год» будет предусмотрено питание детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей и семей, вынужденно покинувших отдельные территории в экстренном порядке после 24 февраля 2022 года, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 1-11 классах, детей из семей участников СВО.

Порядок предоставления питания определяется образовательными организациями. // фото: pixabay.com