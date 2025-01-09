Ушел из жизни известный художник по свету Сергей Васильев

В Музыкальном театре Карелии сообщили о смерти Сергея Васильева, выдающегося художника по свету, который ушел из жизни на 53-м году. Он был четырехкратным лауреатом престижной театральной премии «Золотая маска» и внес значительный вклад в искусство освещения театральных постановок.

Сергей Васильев был участником создания множества знаковых спектаклей в Музыкальном театре Карелии, включая «Алису», «Спящую красавицу», «Свадьбу Фигаро» и «Лючию ди Ламмермур».

Коллеги и близкие помнят его как профессионала высочайшего класса, чьи работы с театральным светом порой казались настоящими чудесами. Их опыт совместной работы с Васильевым был незабываемым, а будущее, полное планов и амбициозных проектов, внезапно оборвалось.

Помимо работы в Музыкальном театре Карелии, Сергей Васильев оставил свой след в ряде крупнейших театров страны, таких как Электротеатр Станиславский, Театр Наций, БДТ им. Товстоногова, Александринский театр, «Современник», Театр на Таганке, Театр им. Вахтангова, Пермский театр оперы и балета и Большой театр.

В этих и других учреждениях останется живым свет, который он зажигал на сцене. Его уход, столь ранний и несправедливый, стал невосполнимой утратой для всей театральной отрасли и всех, кто имел честь работать с ним или знать его лично, отметили коллеги. // фото: Музыкальный театр Карелии/ВКонтакте