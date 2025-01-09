09 января 2025, 14:14
Спасатели эвакуировали четырех человек со льда Онежского озера
Аэролодка с людьми на борту сломалась в районе Великих остров в Кондопожском районе
Аэролодка с людьми на борту вышла из строя на льду Онежского озера в Карелии. Попавшие в беду дозвонились до спасателей.
Инцидент произошел днем 8 января в Кондопожском районе. Аэролодка «Бриз-535» находилась в районе Великих островов.
Спасатели добрались до места через несколько часов. Со льда эвакуировали четырех человек. Помощь медиков им не потребовалась. // фото «Карельская поисково-спасательная служба»