Спасатели эвакуировали четырех человек со льда Онежского озера

Аэролодка с людьми на борту вышла из строя на льду Онежского озера в Карелии. Попавшие в беду дозвонились до спасателей.

Инцидент произошел днем 8 января в Кондопожском районе. Аэролодка «Бриз-535» находилась в районе Великих островов.

Спасатели добрались до места через несколько часов. Со льда эвакуировали четырех человек. Помощь медиков им не потребовалась. // фото «Карельская поисково-спасательная служба»