Несчастный случай произошел с рабочим в Карелии

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая, произошедшего с работником одной из компаний в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным госинспекции труда, 25 декабря подсобного рабочего придавило конструкциями во время уборки территории компании. Мужчина получил тяжелые травмы. Подробности случившегося не сообщаются.

По результатам расследования планируется сделать выводы о причинах несчастного случая. // Фото: freepik.com