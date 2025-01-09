Бастрыкин затребовал доклад о расселении аварийного дома в Отсанлахти

В поселке Отсанлахти жители аварийного многоквартирного дома на улице Центральной пожаловались на задержку расселения. В 2021 году здание было признано непригодным для проживания из-за обрушения крыши и разрушения системы отопления. Расселение жильцов планировалось завершить к августу 2023 года, однако до сих пор новое жилье предоставлено не было.

Жалоба поступила через комментарий в аккаунте Информационного центра СК России ВКонтакте. Одна из местных жительниц выразила недовольство результатами проверки обстоятельств, связанных с неисполнением обязательств по расселению. Женщина отметила, что состояние дома продолжает ухудшаться, и подчеркнула опасность полного обрушения конструкций.

Следственный комитет Карелии ранее возбудил уголовное дело по этому факту, но впоследствии расследование было прекращено. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, что привлекло внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По поручению главы Следственного комитета руководитель карельского управления Евгений Швец должен представить доклад о причинах прекращения дела и обосновать основания для такого решения. Кроме того, ему поручено доложить, почему гражданам пришлось обращаться напрямую в центральный аппарат ведомства.

Исполнение поручения взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета. // фото: информационный центр СКР/ВКонтакте