Ребенка с температурой под 40 везли из Карелии в соседнюю область

Текст: Елена Малишевская

Во многих поселках Карелии беда с медицинской помощью. В поселке Тиурула Лахденпохского района - настоящая катастрофа. Летом прошлого года ушла на пенсию единственный в поселке медработник, ФАП закрылся. До ближайшей аптеки 25 километров, до районного центра - 60. Люди не могут дождаться даже машины скорой помощи, в экстренных случаях им приходится ехать в Ленинградскую область - в город Приозерск.

6 января заболела внучка жительницы Тиурулы Юлии Алиевой, температура к вечеру поднялась до 39,3 градусов. Бабушка дала ребенку парацетамол, но через полчаса градусник показывал уже 39,6. Обеспокоенная женщина позвонила по телефону 112, на связь вышла медицинская служба Приозерска Ленинградской области. Записали данные, обещали всё передать в Лахденпохью. Через какое-то время позвонили из Хийтольского сельского поселения (Тиурула входит в его состав), сказали, что машины нет, и поинтересовались, смогут ли родные девочки сами отвезти ее в больницу Приозерска. «Там вам хотя бы анализы все сделают», - сообщила сердобольная женщина, которая не представилась, поэтому назвать ее должность и фамилию не можем.

«Накануне был мороз 28 градусов, поэтому я очень боялась, что автомобиль не заведется. Но он, к счастью, завелся. Что делать, если в Карелии неотложную помощь не могут оказать? Посадила внучку в машину и поехала в Приоезрск»,

- рассказывает Юлия Алиева.

В приозерской больнице врачи качали головами: «Сколько же вас из Карелии сюда едет...». В помощи, однако, не отказали. Сделали всё необходимое, подтвердив, что бабушка поступила правильно: высокая температура у шестилетнего ребенка может вызвать судороги, в отдельных случаях - повреждения головного мозга, поэтому просто сбивать лихорадку таблетками опасно. Попутно врачи рассказали Юлии Алиевой еще несколько похожих историй.

«После Нового года привезли в Приозерск ребенка из поселка Куликово (тоже Лахденпохского района), поставили диагноз острая пневмония, хотели госпитализировать в ближайшую больницу, но там отказали в виду загруженности и того факта, что прописка у ребенка карельская. В итоге пришлось везти в больницу Сортавалы, а это еще 140 километров. Разве это нормально - ездить туда-сюда почти 200 километров с больным ребенком?»,

- задает риторический вопрос Юлия Алиева.

Внучка Алиевой сейчас в порядке, слава Богу, в Приозерске работала и круглосуточная аптека, они сразу купили рекомендованные врачами средства. Но вся эта ситуация возмущает бабушку до глубины души. Она опубликовала эмоциональный пост в паблике «Лахденпохья навсегда»:

«Я не хочу искать виноватых в Хийтола, в Лахденпохье, в Сортавале. Это системная ошибка! Я призываю к ответу Охлопкова Михаила Егоровича — члена правительства Карелии, министра здравоохранения республики».

Судя по комментариям под этим постом, уровень оказания медицинской помощи в Лахденпохском районе ниже плинтуса.

«Таких историй полно, а уж если говорить про поселки, где 30 лет нет ФАПа - то, вообще, полная опа! Где в основном пожилые... И, знаете, ответ от Минздрава Карелии или от того же Охлопкова: если жителей меньше ста, медпункт не предусмотрен. Нерентабельно... Вот так-то...»

«Зачем столько аптек в Лахденпохье? Откройте, пожалуйста, одну в Куркиеки!»

«Фельдшер из Тиурула, жительница Хийтола, много лет отработала самоотверженно, в том числе находясь на пенсии, имеет свои системные заболевания, она не железная. Ушел водитель со скорой помощи в Хийтола, потому что мотался и день, и ночь, обслуживая многие посёлки, в том числе не только в Хийтола. Где замена этим людям? Почему нет врачей, фельдшеров, водителей в достаточном количестве?»

Жители поселка Тиурула очень переживают, что их любимый фельдшер Лариса ушла на пенсию. Юлия Алиева вспоминает, как в прошлом году ее родственница сорвалась на мокром мху и раздробила колено: Лариса приехала в течение 20 минут, сделала обезболивающий укол, наложила шину. Когда фельдшер уволилась, то ФАП просто закрыли, и больше ничего не делается. Сейчас медпункт стоит под замком, утопая в сугробах. Высота снега - сантиметров 80, говорят местные жители.

Дороги в послеке чистятся плохо, даже если бы машина скорой была исправна, она с трудом бы здесь проехала. У кого нет личного автомобиля - хоть ложись да помирай. Частники берут две тысячи рублей, чтобы съездить до ближайшей аптеки и обратно.

В ответ на жалобы жителей поселка Сортавальская ЦРБ присылает ответы: «В поселке Хийтола строится большой медицинский комплекс. Два раза в месяц в Тиурулу приезжает бригада медиков».

«Что такое два раза в месяц? Меня это категорически не устраивает. А если высокое давление, а если острая ситуация, а если гадюка укусила? Отчим лежит уже полгода, сломал позвоночник, ему вообще никакой помощи не оказывается»,

- возмущается Юлия Алиева.

В поселке Тиурула, по последним данным, прописаны 113 человек. Многие из них в возрасте, некоторым онкобольным требуется постоянная терапия. У ветерана труда Митрохина - онкология четвертой стадии, после инсульта он не встает с постели. Ему раз в месяц приезжают сделать укол, на этом всё.

«В соответствии с действующим законодательством, за неоказание или ненадлежащие оказание помощи больному медицинский работник может нести уголовную, гражданско-правовую, административную и дисциплинарную ответственность. А какую ответственность несет чиновник системы здравоохранения, при молчаливом согласии которого в районе (республике?) нет должного медицинского обслуживания народонаселения?!»,

- спрашивает Юлия Алиева.

Жительница поселка Тиурула публично просит главу карельского минздрава Михаила Охлопкова срочно принять меры для изменения ситуации в сфере медицинского обслуживания на местах.

А пока она отправила официальные письма уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в прокуратуру РФ, в Минздрав РФ, а также в администрацию президента Путина. // Фото: Татьяна Яковлева.