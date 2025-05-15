15 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: извращенец в беседке, культуру выгнали с завода
Таким запомнился четверг 15 мая
фото «Петрозаводск говорит»
Культурное пространство закроют в Петрозаводске, а площади отдадут столичным айтишникам.
Петербуржец погиб в Карелии, судить будут наехавшего на него водителя снегохода.
Отключение горячей воды на месяц в крупных районах города возмутило петрозаводчан.
Женщина в одиночку прогнала извращенца из беседки в парке на Кукковке.
Цены в магазинах скачут.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»