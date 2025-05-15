Выбор редакции: извращенец в беседке, культуру выгнали с завода

Культурное пространство закроют в Петрозаводске, а площади отдадут столичным айтишникам.

Петербуржец погиб в Карелии, судить будут наехавшего на него водителя снегохода.

Отключение горячей воды на месяц в крупных районах города возмутило петрозаводчан.

Женщина в одиночку прогнала извращенца из беседки в парке на Кукковке.

Цены в магазинах скачут.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»