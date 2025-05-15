Петрозаводчане возмущены отключением горячей воды на месяц

Петрозаводчане возмущены двухэтапным отключением горячей воды. В общей сложности у многих в городе ресурса не будет месяц.

В частности, речь идет о домах в центре и в Октябрьском районе. Горячую воду здесь будут отключать дважды на две недели – с 26 мая по 9 июня и с 26 июня по 10 июля.

Также на длительный период без воды останется и Птицефабрика. Воду тоже будут отключать два раза на две недели – с 26 июня по 10 июля и затем с 12 по 26 августа.

Недовольство многие стали выражать на странице администрации столицы Карелии.

Коммунальная служба пояснила, что в центре и Октябрьском районе старые трубы, большой износ, на ремонт нужно больше времени: «Ремонтные бригады в это время работают в три смены, чтобы по максимуму минимизировать повреждения в зимний период».

В комментариях посчитали, что до такого состояния трубы в районах города довели как чиновники, так и само предприятие: «Не нужно перекладывать свои проблемы на простых граждан».

Некоторые предположили, что двойное отключение связано с планируемыми стройками в Октябрьском районе, для которых имеющиеся сети не рассчитаны.

В комментариях указали, что отключение горячей воды два раза в течении двух месяцев нарушает права потребителей и является основанием для обращения в жилищную инспекцию и прокуратуру.

В мэрии попытались успокоить возмущенных пользователей тем, что работы проводить необходимо, чтобы минимизировать аварии в зимний период. © «Петрозаводск говорит»