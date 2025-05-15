Стоимость проезда в автобусах вырастет на юге Карелии

С 1 июня в Сортавальском округе вырастет стоимость проезда на муниципальных автобусных маршрутах. Об этом сообщает паблик администрации округа.

Так, проезд на маршруте №1 от улицы Маяковского до Хелюли будет стоить 65 рублей. Стоимость проезда на маршруте №2, 2а от ЦРБ до Хаапалампи вырастет до 75 рублей, до поселка Хюмпеля - до 65 рублей. За проезд на автобусе №5 от Сортавалы до поселка Заозерный придется платить 65 рублей, до Туокслахти - 75 рублей. Проезд от Туокслахти до Заозерного будет стоить 60 рублей.

Стоимость проезда по Сортавале составит 65 рублей. Минимальная стоимость проезда между остановками вне города вырастет до 60 рублей. © «Петрозаводск говорит»