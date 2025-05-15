15 мая 2025, 12:37
За лесами Карелии начали присматривать с воздуха
Четыре самолета привлекут для наблюдения за обстановкой с пожарами в лесах
фото freepik.com
В Карелии начали патрулировать леса с воздуха.
За пожароопасной обстановкой будут наблюдать четыре легкомоторных самолета, их направят по десяти маршрутам. Патрулировать леса будут в зависимости от погоды и класса пожарной опасности.
Первые полеты прошли в Сортавальском округе. На территории установлен третий класс пожарной опасности, самый высокий – это пятый. © «Петрозаводск говорит»