За лесами Карелии начали присматривать с воздуха

В Карелии начали патрулировать леса с воздуха.

За пожароопасной обстановкой будут наблюдать четыре легкомоторных самолета, их направят по десяти маршрутам. Патрулировать леса будут в зависимости от погоды и класса пожарной опасности.

Первые полеты прошли в Сортавальском округе. На территории установлен третий класс пожарной опасности, самый высокий – это пятый. © «Петрозаводск говорит»