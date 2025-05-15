Прихожане продолжают восстанавливать Екатерининский храм после поджога

13 лет назад, в мае 2012 года, неизвестный мужчина поджег Екатерининскую церковь в Петрозаводске. Деревянный храм, построенный в 19 веке, очень сильно пострадал от огня. Прихожане и служители успели вынести иконы.

Эта трагедия очень сильно объединила приход, подключились специалисты, и за полтора года храм восстановили. Это точная историческая копия той церкви, которую строили здесь в конце 19 века.



К храму вымощены дорожки, на кладбище порядок. осталось только установить входные ворота. Дело это дорогостоящее, пока приход не может его осилить. И поэтому не откажется от помощи.

Социальный центр «Попечение», который создан при храме, не останавливал свою работу даже в тяжелые дни после пожара. Сюда каждый день приходили и продолжают приходить люди за помощью. Центр тоже развивается, на чердаке приходского дома волонтеры сделали ремонт и открыли воскресную школу для детей.

Поджигатель успел до этого преступления совершить еще несколько краж, поэтому за все деяния суд ему назначил 10 лет строгого режима. Но, как говорят в церкви, ему еще предстоит суд Божий.

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