Российским романтикам пригрозили решеткой за срывание сирени

Срезание соцветий пагубно влияет на сирень, может привести к гибели куста. Чтобы уменьшить количество увядших растений, россиянам пригрозили крупными денежными штрафами, арестом на 15 суток и даже лишением свободы, об этом сообщает "Lenta.ru".

Если человек сорвал букет для себя или близкого, это приведет к административной ответственности. Правонарушителю нужно будет заплатить от 500 до 1000 рублей или пробыть под стражей 15 суток. Если куст пострадал от рук предпринимателя, сумма штрафа увеличивается до 80 тысяч. В этом случае человека привлекут к уголовной ответственности и могут посадить за решетку, если растение сильно пострадает.

Когда от сирени отрывают ветку, на коре остаются рваные раны. Через них в растение проникают грибок и инфекции. © «Петрозаводск говорит»