15 мая 2025, 19:32
Общество

Российским романтикам пригрозили решеткой за срывание сирени

За срывание сирени можно получить штраф, арест или лишение свободы
куст сирени
Фото: freepik // bearfotos

Срезание соцветий пагубно влияет на сирень, может привести к гибели куста. Чтобы уменьшить количество увядших растений, россиянам пригрозили крупными денежными штрафами, арестом на 15 суток и даже лишением свободы, об этом сообщает "Lenta.ru".

Если человек сорвал букет для себя или близкого, это приведет к административной ответственности. Правонарушителю нужно будет заплатить от 500 до 1000 рублей или пробыть под стражей 15 суток. Если куст пострадал от рук предпринимателя, сумма штрафа увеличивается до 80 тысяч. В этом случае человека привлекут к уголовной ответственности и могут посадить за решетку, если растение сильно пострадает. 

Когда от сирени отрывают ветку, на коре остаются рваные раны. Через них в растение проникают грибок и инфекции. © «Петрозаводск говорит»

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