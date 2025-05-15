Глава Карелии поздравил коллектив парка «Рускеала» с 20-летием

Горный парк Рускеала встречает гостей вот уже 20 лет – впечатляет их своей природной красотой и уникальной историей. За это время парк прошел путь от заброшенного карьера до одной из главных достопримечательностей Карелии. Были восстановлены исторические шахты, открыты подземные маршруты, обустроены видовые площадки, туристические тропы и зоны отдыха, представлены развлечения для любителей экстрима и активного образа жизни – 20-метровая тарзанка над мраморным каньоном, лодочная станция, зип-лайн, дайвинг, туры на снегоходах и джипах. Гостей знакомят с карельской кухней и традиционными ремеслами. Ежегодно парк посещают свыше 800 тысяч человек. Так, в прошлом году приняли более 814 тысяч гостей.

Каждый год в горном парке – среди мраморных скал и прозрачных озер – проходит одно из главных летних культурных событий в республике – музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Его проводят с 2017 года по инициативе Главы региона Артура Парфенчикова.

Добраться до горного парка можно на популярном у гостей и жителей республики ретропоезде «Рускеальский экспресс», который также стал одной из визитных карточек Карелии. Этот проект реализован совместно с ОАО «РЖД».

В ходе рабочей поездки в Сортавальский муниципальный округ Глава Карелии поздравил коллектив горного парка с юбилеем.

Я помню Рускеалу в 90-е годы, остатки производства. То, что удалось реализовать благодаря Александру Борисовичу Артемьеву, которого мы сегодня вспоминаем и благодарим, – это настоящее чудо. Это пример того, как последствия промышленного производства могут менять природу, а потом возвращаться в абсолютную гармонию с ней. Помню, как вместе с Александром Борисовичем нам пришла идея создания музыкального фестиваля, а в этом году Ruskeala Symphony пройдёт уже в девятый раз. Мы гордимся Рускеалой, у которой ещё столько потенциала для развития. Спасибо руководству и сотрудникам парка – это ваш труд, ваши инициативы, желание команды каждый день делать праздником. Добра, счастья и здоровья вам и вашим близким. Общими усилиями Рускеала будет жить и развиваться!

– сказал Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков вручил сотрудникам почетные знаки Главы региона «За вклад в развитие Республики Карелия». Наград за высокий профессионализм и вклад в развитие туристической отрасли были удостоены заместитель генерального директора ООО «Колмас Карелия» Юлия Артемьева, продолжающая дело мужа, а также работники, которые уже много лет трудятся в горном парке. После официальной части руководитель региона пообщался с сотрудниками туристического объекта и их семьями.

Большой же праздник в честь 20-летия горного парка «Рускеала» состоится 17 мая. Программа празднования доступна на сайте парка.

О планах по развитию парка в этом году рассказал генеральный директор ООО «Колмас Карелия» Олег Бакум:

В планах – открытие двух новых кафе и дальнейшее развитие туристических троп в районе озера Светлого,

– поделился Олег Бакум.

Также на территории парка запланировано строительство новых гостиничных комплексов.

Фото: пресс-служба правительства Карелии