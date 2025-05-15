Петрозаводский суд продлил арест студенту

В пресс-службе Петрозаводского городского суда сообщили о продлении ареста студенту, который устроил поножовщину в общежитии. Правонарушитель будет за решеткой до 21 июля 2025 года.

Ночью 20 марта студент Петрозаводского автортранспортного техникума напал на знакомого с ножом. Пострадавшего доставили в больницу и помогли. Правонарушителя же привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что под стражей студент будет до 19 мая. Сегодня Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест. © «Петрозаводск говорит»