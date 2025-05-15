Мошенники начали использовать самозапрет россиян для наживы

ТАСС предупреждает: мошенники представляются сотрудниками федерального портала услуг и врут жертвам о неверно установленном самозапрете. Злоумышленники предлагают помощь, но на деле крадут данные.

Аферисты звонят жертве и представляются сотрудниками портала "Госуслуги". Псевдоработники убеждают россиянина, что он неправильно оформил самозапрет на кредит. Чтобы исправить ошибку, мошенники отправляют ссылку. Жертва вводит данные, аферисты получают их и используют в корыстных целях.

Специалисты отметили, что сотрудники портала никогда не звонят первыми и не присылают сомнительные ссылки. © «Петрозаводск говорит»