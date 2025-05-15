15 мая 2025, 18:14
Общество

Дама с собачкой не пострадали

Стали известны последствия вчерашнего ДТП
собака
Фото: freepik // DejaVu Designs

Автомобиль врезался в девушку и собаку на пешеходном переходе, но никто не пострадал. Водителю автомобиля грозит штраф, отмечают в ГАИ Петрозаводска.

Инцидент произошел на проспекте Александра Невского. Девушка и собака не пострадали, за медицинской помощью не обращались. Автомобилисту же грозит штраф 1500 - 2500 рублей за непропуск пешехода. 

О дорожно-транспортном происшествии стало известно благодаря камерам наблюдения компании CityLink. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Республика Карелия
Карелия
Петрозаводск
ГАИ
ГИБДД
пешеходный переход
автомобиль
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ДТП