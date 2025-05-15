15 мая 2025, 18:14
Дама с собачкой не пострадали
Стали известны последствия вчерашнего ДТП
Фото: freepik // DejaVu Designs
Автомобиль врезался в девушку и собаку на пешеходном переходе, но никто не пострадал. Водителю автомобиля грозит штраф, отмечают в ГАИ Петрозаводска.
Инцидент произошел на проспекте Александра Невского. Девушка и собака не пострадали, за медицинской помощью не обращались. Автомобилисту же грозит штраф 1500 - 2500 рублей за непропуск пешехода.
О дорожно-транспортном происшествии стало известно благодаря камерам наблюдения компании CityLink. © «Петрозаводск говорит»