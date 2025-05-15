В Карелии продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры

Работа по модернизации систем и объектов ЖКХ активно ведется по всей России. С этого года она реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

С 2025 по 2030 год в России планируется обновить более 50 тысяч километров инженерных сетей, а также построить и модернизировать не менее 2 тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, к 2030 году планируется ежегодно менять не менее 2,5% коммунальных сетей, а к 2035 году — не менее 5%.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры – одна из ключевых составляющих комплексного развития населенных пунктов и повышения качества жизни россиян. Для достижения показателей национального проекта “Инфраструктура для жизни„ необходимо значительно обновить инфраструктуру, модернизировать мощности инженерных сетей. Эта масштабная работа направлена на решение имеющихся проблем в отрасли ЖКХ»,

– подчеркнул Хуснуллин.

В целом на модернизацию сферы ЖКХ необходимо направить 4,5 трлн рублей, при этом больший объем средств должен быть обеспечен за счёт внебюджетных источников.

В период с 2019 по 2024 год в регионах страны было построено и модернизировано более 12 тыс. км инженерных сетей и 5,5 тыс. объектов инфраструктуры сферы ЖКХ.

В Карелии такая работа ведется в том числе в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в основу которой легли заявки от органов местного самоуправления.

Благодаря федеральной поддержке уже капитально отремонтированы сети водоснабжения в Лоухи, Кеми и Суоярви. В Костомукше проведена масштабная реконструкция магистрального канализационного коллектора. В 2025 году региональная программа будет продолжена.

Фото: Пресс-служба Правительства России