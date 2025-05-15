Женщину с собакой сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Вечером 14 мая в Петрозаводске на проспекте Александра Невского автомобиль сбил женщину с собакой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 21:28. На кадрах видно, как легковой автомобиль на приличной скорости сносит человека и собаку. Пострадавшие сумели подняться самостоятельно.

Насколько тяжелые травмы получила горожанка, пока не известно. Обстоятельства случившегося устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»