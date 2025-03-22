Арестован устроивший поножовщину в Петрозаводске студент

В Петрозаводске арестован на два месяца 18-летний студент автотранспортного техникума, который устроил поножовщину в общежитии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Напомним, около часа ночи 21 марта из личных неприязненных отношений молодой человек два раза ударил ножом своего знакомого. Пострадавший был госпитализирован, медики оказали ему квалифицированную помощь.

По итогам судебного заседания ходатайство следователя было удовлетворено. Подозреваемый заключен под стражу по 19 мая. Защита просила суд о домашнем аресте, в этой просьбе было отказано.