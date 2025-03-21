21 марта 2025, 11:46
Уголовное дело возбуждено после поножовщины в Петрозаводске
В СК заинтересовались инцидентом в общежитии автотранспортного техникума
Фото: «Петрозаводск говорит»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поножовщины в общежитии автотранспортного техникума в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, инцидент случился минувшей ночью. По данным СК, один студент ударил другого ножом два раза. Нападавшему 18 лет. Он учится на третьем курсе учебного заведения.
Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Молодому человеку оказали необходимую помощь.
Напомним, после случившегося в общежитиях Карелии будут проведены проверки.