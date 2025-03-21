21 марта 2025, 11:40
Происшествия

Нападение студента с ножом в общежитии попало на видео

Причиной поножовщины могли стать оскорбления. Парень готовился к преступлению, считают в полиции

МВД Карелии распространило кадры поножовщины в общежитии автотранспортного техникума Петрозаводска (18+).

На записи видно, как по коридору идет молодой человек, следом из комнаты выбегает другой парень и несколько раз ножом бьет первого.

ЧП произошло 20 марта, полицию вызвали в 22:40. 17-летний потерпевший был у себя в комнате, полицейские передали его врачам скорой помощи. Он в больнице, состояние средней тяжести, стабильное.

Подозреваемого в нападении задержали. 18-летний студент был в своей комнате, оружие он спрятал под подушку. Свои действия парень объяснил тем, что потерпевший его долго оскорблял. По версии полиции, парень готовился к нападению. Он заказал нож на маркетплейсе, а  потерпевшего поджидал. Бил он в спину и плечо. А потом вернулся к себе.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый студент задержан. После ЧП все общежития проверят.

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