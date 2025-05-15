Водитель снегохода проехал по человеку в озере и убил его

36-летнего мужчину судят за причинение смерти по неосторожности в Карелии. Трагедия разыгралась в Сортавале январской ночью.

Группа людей на снегоходах двигалась по озеру Янисъярви в районе поселка Вяртсиля. Одно из транспортных средств с двумя петербуржцами провалилось под воду.

36-летний мужчина развернул снегоход и поехал на помощь, он въехал в полынью, где был потерпевший. В итоге мужчину придавило, он погиб.

Мужчину теперь судят за гибель человека. В СК сообщили, что прав управления снегоходом он не имел. © «Петрозаводск говорит»