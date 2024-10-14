Выбор редакции: глубокие ямы, рост ОРВИ и полицейская погоня

На дорогах Петрозаводска ямы становятся глубже и опаснее. Ездить аккуратно, чтобы потом не тратиться на дорогостоящий ремонт, нужно на Ульянова и возле гипермаркета на Кукковке.

Впрочем, не только ездить нужно с осторожностью, но и ходить. Курганский мост через Лососинку тоже прохудился и нуждается в ремонте.

Пьяный водитель пытался уйти от полицейской погони. На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и въехал в ограждение, это его не остановило. Остановить беглеца полиции удалось на Ригачина. Машину отвезли на спецстоянку, а его самого задержали.

С наливайками в Карелии решили бороться телефонными звонками и электронными письмами. Жители Карелии смогут сообщать о тех, кто нарушает запрет и продолжает наливать после десяти вечера.

Впрочем, и без рюмки или бокала можно будет «улететь» в ближайшие дни. Актуально для тех, кто за рулем. Синоптики не предвещают ничего хорошего в погоде. Хотя секундочку, сугробов пока не предвидится, лишь мокрый снег, дождь и минус.

С нового года, чтобы взглянуть на красоты Карелии, придется раскошелиться. По 200 рублей будут брать за посещение особо охраняемых природных территорий.

Взрослые и дети продолжают болеть. Эпидпорог по осенним заболеваниям уже превышен, а заболевших больше шести тысяч.

Неприятно, но ничего не поделать. Шестидневка бывает не только у школьников, но и взрослых. В конце октября придется работать дольше. Все из-за праздничных выходных в ноябре.

Таким запомнился нам этот день. Доброй ночи. Оставайтесь с нами, встретимся утром.