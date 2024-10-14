Шестидневная рабочая неделя ждет россиян

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября будет сокращенной — всего четыре дня, благодаря празднованию Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.

Тем не менее, на предыдущей неделе, с 28 октября по 2 ноября, россиян ждет шестидневная рабочая неделя, вызванная переносом выходного дня. При этом рабочий день будет укороченным.

В соответствии с 153 статьей Трудового кодекса РФ, работа в выходные или праздничные дни оплачивается как минимум в двойном размере. Сотрудникам также предоставляется возможность выбрать дополнительный день отдыха вместо денежной компенсации. // фото: pixabay.com