Скончался известный российский олигарх из 90-х годов

Скончался известный российский олигарх 90-х годов Александр Смоленский. Ему было 70 лет, передает 13 октября «Коммерсантъ».

Смоленский был основателем и руководителем банка «Столичный». Также он входил в круг влиятельных банкиров, поддерживавших предвыборную кампанию президента Бориса Ельцина, известный под неофициальным названием «семибанкирщина».

В этот круг также входили такие фигуры как Борис Березовский, Михаил Ходорковский (включенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), совладелец банка «ОНЭКСИМ» Владимир Потанин и другие.

В 1995 году Смоленский вошел в состав совета директоров Общественного российского телевидения, а с 1996 года занимал должность в Консультативном совете по банковской деятельности при правительстве. // фото: freepik.com