Медведев призвал бить финских дипломатов «в рыло»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил «бить в морду» финских дипломатов. По мнению политика, такие меры следует принять в ответ на призыв сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака к нанесению ущерба автомобилям российских дипломатов.

- Наш ответ будет сдержанным и в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: начнем просто бить финских дипломатов в морду. Каждому финскому представителю дипкорпуса — прямо в рыло!

— написал Медведев в своем Тelegram-канале.

На днях октября финский эксперт в соцсети X предложил вредить строительной технике и обливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки.

Российское посольство охарактеризовало такие заявления как «примитивный вандализм» и нарушение как Венской конвенции, так и законодательства Финляндии. // фото: pixabay.com