У россиян начали изымать ввезенные из Казахстана автомобили

Россияне столкнулись с массовым изъятием новых и официально приобретенных иномарок, ввезенных в страну через Казахстан, сообщил глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. Как передает «Газета.Ru», мошенническая схема затронула более 800 автомобилей, преимущественно японских и корейских брендов.

Шелков пояснил, что автомобили поступали в продажу в автосалоны как ввезенные по схеме параллельного импорта из Казахстана, без юридических проблем. Однако в феврале 2024 года казахстанские граждане начали массово обращаться в полицию с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников.

Количество обманутых продолжает увеличиваться — в полицию Казахстана поступают десятки заявлений от пострадавших, — отметил Шелков.

Организаторы аферы предлагали казахстанцам взять кредит на покупку нового автомобиля на своё имя в обмен на вознаграждение, а затем передавать машины для работы в такси или автопрокате. Мошенники обещали самостоятельно погашать кредиты, а впоследствии дать возможность выкупить автомобиль по сниженной цене. Однако платежи не производились, и банки начали требовать выплаты с владельцев, которые обратились в правоохранительные органы, после чего автомобили были объявлены в международный розыск.

По словам Шелкова, российская полиция выявляет такие машины при обращении владельцев в ГИБДД. Автомобили либо изымаются, либо остаются у владельцев с ограничением на продажу. При этом многие водители продолжают пользоваться этими авто, не подозревая о проблемах. // фото: pixabay.com